Заяц на рельсах в центре Волгограда нарушил движение скоростного трамвая

Хотя пушистого нарушителя замечали и раньше, утром 20 марта он произвёл настоящий фурор в социальных сетях, а также на месте своего обитания. В начале очевидцы высказывали беспокойство за неожиданного посетителя города, надеясь, что движущийся транспорт не раздавит животное. Но уже в 10:54 утра в социальных сетях волгоградского трамвая появилось сообщение об ограничении маршрутов скоростного трамвая в пределах остановок ТРЦ Европа — ВГТЗ.