Заяц на рельсах в центре Волгограда нарушил движение скоростного трамвая

Пассажиры скоростного трамвая в Волгограде уже вторые сутки наблюдают необычного нарушителя движения — трамвайные пути облюбовал заяц в районе площади Чекистов, сообщает v1.ru.
Хотя пушистого нарушителя замечали и раньше, утром 20 марта он произвёл настоящий фурор в социальных сетях, а также на месте своего обитания. В начале очевидцы высказывали беспокойство за неожиданного посетителя города, надеясь, что движущийся транспорт не раздавит животное. Но уже в 10:54 утра в социальных сетях волгоградского трамвая появилось сообщение об ограничении маршрутов скоростного трамвая в пределах остановок ТРЦ Европа — ВГТЗ.
В СМИ эту ситуацию связали с ушастым нарушителем, который якобы перегрыз провода на месте своего временного обитания. Официального подтверждения от диспетчера эта теория не получила, однако к сообщению о восстановлении движения по маршрутам, в Telegram-канале трамвая была приложена милая фотография невинного зайца.
Сейчас судьба ушастого балагура неизвестна, хотя журналисты заявили, что уже связались связались с группой зооволонтёров по поводу животного.
