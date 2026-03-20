Заяц на рельсах в центре Волгограда нарушил движение скоростного трамвая

В центре Волгограда уже второй день подряд заяц выходит на трамвайные пути в районе площади Чекистов, заставляя составы ждать, пока он закончит свою неторопливую прогулку.

Пассажиры скоростного трамвая в Волгограде уже вторые сутки наблюдают необычного нарушителя движения — трамвайные пути облюбовал заяц в районе площади Чекистов, сообщает v1.ru.

Хотя пушистого нарушителя замечали и раньше, утром 20 марта он произвёл настоящий фурор в социальных сетях, а также на месте своего обитания. В начале очевидцы высказывали беспокойство за неожиданного посетителя города, надеясь, что движущийся транспорт не раздавит животное. Но уже в 10:54 утра в социальных сетях волгоградского трамвая появилось сообщение об ограничении маршрутов скоростного трамвая в пределах остановок ТРЦ Европа — ВГТЗ.

В СМИ эту ситуацию связали с ушастым нарушителем, который якобы перегрыз провода на месте своего временного обитания. Официального подтверждения от диспетчера эта теория не получила, однако к сообщению о восстановлении движения по маршрутам, в Telegram-канале трамвая была приложена милая фотография невинного зайца.

Сейчас судьба ушастого балагура неизвестна, хотя журналисты заявили, что уже связались связались с группой зооволонтёров по поводу животного.

Ранее сообщалось об утках, которые облюбовали канализационные течи в Волгоградской области.