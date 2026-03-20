При падении АН-2 в Камышине оба пилота остались живы

Представители надзорных органов выясняют обстоятельства жесткой посадки легкомоторного самолета АН-2 на взлетно-посадочную площадку в городе Камышине Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

— На борту воздушного судна в момент происшествия находились два пилота. Их состояние здоровья в норме и не взывает опасений, — прокомментировал информагентству Волгоградский транспортный прокурор Сергей Личман.

Легкомоторный самолет АН-2 зарегистрирован на территории Волгоградской области. Сегодня пилоты совершали запланированный полет.

Доподлинно о причине происшествия станет известно по итогам проверки, организованной Южной транспортной прокуратурой. Не исключено, что жесткая посадка произошла из-за технической неисправности: по данным Западного МСУТ СК России, это могла быть потеря мощности двигателя.