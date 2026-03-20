Налоговая накрыла нелегальное казино с оборудованием на 36 тысяч рублей в Бресте

В Бресте обнаружен нелегальный покерный клуб с профессиональным оборудованием.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ОБЭП совместно со специалистами Брестской налоговой инспекции накрыли нелегальное игорное заведение. Подпольное казино маскировалось в одной из соцсетей под сообщество любителей покера «на интерес». Однако на деле это было заведение, оснащенное профессиональным оборудованием, специализированным программным обеспечением, шафл-машина, девятнадцатью тысячами фишек. Общая стоимость оборудование — около 36 тысяч белорусских рублей.

Чтобы попасть за игорный стол нужно было пройти фильтр — фактически это было собеседование посредством телеграма. Те, кто собеседование проходили, узнавали стоимость входа в клуб, а само месторасположение и время начало игры заинтересованные граждане получали в личные сообщения за пару часов до старта.

Как установили правоохранители, основателем подпольного игорного дома был экс-сотрудник легального казино.

— В результате оперативной проверки с применением метода контрольной закупки налоговики совместно с сотрудниками ОБЭП арестовали всё игорное оборудование и инвентарь, общая стоимость которого составила 36 000 рублей. Также установлено, что противоправный доход горе-предпринимателя превысил 10 000 рублей, — говорится в сообщении налоговиков.

Экс-крупье грозит штраф до BYN 4,2 тысячи, а также конфискация предметов правонарушения.

Экс-крупье грозит штраф до BYN 4,2 тысячи, а также конфискация предметов правонарушения.