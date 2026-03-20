В Минтрансе объяснили транспортный коллапс вокруг площади Гайдара в Перми

Причиной отключения светофоров, вызвавшего огромные пробки на площади Гайдара в Перми на подъездах к ней вечером 20 марта, стал обрыв кабеля, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.
В минтрансе объяснили, что инцидент произошёл ещё днём во время строительных работ неподалёку от площади. Из-за обрыва сети электропередач отключились светофоры и система освещения от улицы Ленина до шоссе Космонавтов.
К 21:17 целостность сети уже восстановили, однако питание на площадь Гайдара всё ещё не подали, так что светофоры не работают. На месте над решением проблемы работают сотрудники «Россети Урал» и Центра безопасности дорожного движения Пермского края.
Водителей просят выбрать другие маршруты.
Напомним, около 17:00 20 марта на площади Гайдара и на подъездах к ней начали скапливаться пробки из-за неработающих светофоров. Так, дорожный затор на улице Ленина по направлению к Перми II начинался ещё с улицы Попова.