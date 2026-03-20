Что известно о падении АН-2 в Волгоградской области: подробности к этому часу

В Камышинском районе Волгоградской области расследуют инцидент с легкомоторным самолетом АН-2, который произошел сегодня, 20 марта. Воздушное судно, по информации Южной транспортной прокуратуры, совершило жесткую посадку на взлетно-посадочную площадку.
Волгоградский транспортный прокурор Сергей Личман прокомментировал информагентству «Высота 102» происшествие.
— На борту воздушного судна в момент происшествия находились два пилота. Их состояние здоровья в норме и не взывает опасений, — прокомментировал информагентству Волгоградский транспортный прокурор Сергей Личман.
Легкомоторный самолет АН-2 зарегистрирован на территории Волгоградской области. Сегодня пилоты совершали запланированный полет.
В обстоятельствах происшествия разбираются следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте. Как сообщили в ведомстве, самолет следовал по маршруту Камышин-Динамо, однако вынужден был прервать полет и жестко приземлился в Камышинском районе. На опубликованных кадрах запечатлено воздушное судно с повреждениями после удара об дерево.
В межрегиональном следственном управлении пояснили, что причиной происшествия стала потеря мощности двигателя. В ведомстве также подтвердили, что пострадавших нет.
Фото Западного межрегионального следственного управления на транспорте.