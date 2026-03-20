Известный ученый и педагог Владимир Войтович скончался в Нижнем Новгороде

Его разработки применялись по всей стране и за рубежом.

Источник: Комсомольская правда

19 марта на 94-м году жизни скончался кандидат технических наук, доцент Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Владимир Войтович. Почти вся его жизнь была связана с вузом, где он прошел путь от молодого преподавателя до признанного специалиста и наставника для нескольких поколений студентов, сообщили в пресс-службе ННГАСУ.

Владимир Войтович родился в Омске, окончил химфак Горьковского госуниверситета и с 1954 года начал работать в строительном институте. Он преподавал химию, экологическую безопасность, нанотехнологии, занимался научными исследованиями и внедрял разработки в производство.

В 1972 году ученый защитил кандидатскую диссертацию, положившую начало развитию золь-гель технологий. Среди его работ — антикоррозионные материалы, теплоизоляция для атомных станций, а также широко применявшиеся в СССР строительные составы.

Он консультировал реставрацию крупнейших памятников — от Московского Кремля до Зимнего дворца, участвовал в крупных строительных проектах и долгие годы оставался авторитетом в профессиональной среде.

Прощание с Владимиром Войтовичем пройдет 21 марта в Нижнем Новгороде.