Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчине потребовалась операция на мозге после американских горок

На Тайване мужчина попал в больницу с субдуральным кровоизлиянием после катания на американских горках. Об этом пишет Oddity Central.

Сразу после аттракциона он почувствовал недомогание и головокружение, но списал это на временное явление. Состояние продолжало ухудшаться, у мужчины постоянно болела голова. Однако первая компьютерная томография не выявила отклонений.

В марте 2026 года ему резко стало хуже, он потерял сознание в постели и был экстренно госпитализирован. Новое обследование показало тяжёлое субдуральное кровоизлияние. Врачи провели операцию по удалению скопившейся крови.

Медики пояснили, что причиной стала не сосудистая патология, а хроническое кровотечение, вызванное интенсивной тряской. Один из врачей прямо спросил мужчину, не катался ли он недавно на американских горках. Пациент подтвердил.

Специалисты объясняют такие риски возрастными изменениями: после 40 лет мозг слегка уменьшается в объёме, из-за чего между ним и черепом образуется больше свободного пространства. Это позволяет ему смещаться при резких ускорениях и торможениях. В сочетании с потерей эластичности сосудов это может привести к их разрыву.

Ранее студент из Тайваня перенёс кровоизлияние в мозг из-за непрерывной игры за компьютером.

