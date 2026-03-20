Мужчине потребовалась операция на мозге после американских горок

На Тайване мужчина попал в больницу с субдуральным кровоизлиянием после катания на американских горках. Об этом пишет Oddity Central.
Сразу после аттракциона он почувствовал недомогание и головокружение, но списал это на временное явление. Состояние продолжало ухудшаться, у мужчины постоянно болела голова. Однако первая компьютерная томография не выявила отклонений.
В марте 2026 года ему резко стало хуже, он потерял сознание в постели и был экстренно госпитализирован. Новое обследование показало тяжёлое субдуральное кровоизлияние. Врачи провели операцию по удалению скопившейся крови.
Медики пояснили, что причиной стала не сосудистая патология, а хроническое кровотечение, вызванное интенсивной тряской. Один из врачей прямо спросил мужчину, не катался ли он недавно на американских горках. Пациент подтвердил.
Специалисты объясняют такие риски возрастными изменениями: после 40 лет мозг слегка уменьшается в объёме, из-за чего между ним и черепом образуется больше свободного пространства. Это позволяет ему смещаться при резких ускорениях и торможениях. В сочетании с потерей эластичности сосудов это может привести к их разрыву.
