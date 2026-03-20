Над Воронежской областью опасность атаки БпЛА ВСУ объявили 20 марта вечером

В 20:15 20 марта в Воронежской области объявили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
— Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, — заверил глава региона.
Чиновник призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
В это же время в Россошанском районе объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА.
— Работают системы оповещения, — уточнил Гусев.
Губернатор призвал зайти в помещение и/или отойти от окон.
Напомним, что в предыдущий раз атаку БпЛА над Воронежской областью объявляли с 23:24 19 марта до 6:15 20 марта. А с 2:40 до 5:19 в Россошанском районе действовала угроза непосредственного удара БПЛА. К счастью, обошлось без последствий.