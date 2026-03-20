Shot: Генконсул Румынии врезался в иномарку в центре Петербурга

В тот же день СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге 23-летний сотрудник генконсульства Германии Денис Хофман сбил на машине курьера, выезжая с подземной парковки. Позднее на место аварии прибыли врачи, которые оперативно госпитализировали пострадавшего. У него диагностировали сотрясение мозга и травму колена. В отношении Хофмана возбудили административное дело, но 16 марта он не пришел на заседание суда, сославшись на дипломатический иммунитет.