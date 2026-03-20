Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девушку подростка-расчленителя задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге по делу об убийстве юноши задержана 17-летняя девушка. Её подозревают в подстрекательстве и пособничестве к убийству (части 4, 5 статьи 33, часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу.

Ранее по этому делу был задержан 16-летний подросток. Ему предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Напомним, 16 марта 17-летний парень ушёл из дома в Пушкине и перестал выходить на связь. Спустя несколько дней его тело обнаружили недалеко от железнодорожной станции. По данным следствия, юношу убили и частично расчленили. Предварительной причиной конфликта стала девушка. Именно её теперь задержали как возможную соучастницу.

После убийства подозреваемого задержали на месте преступления. Сейчас расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.