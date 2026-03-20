Девушку подростка-расчленителя задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге по делу об убийстве юноши задержана 17-летняя девушка. Её подозревают в подстрекательстве и пособничестве к убийству (части 4, 5 статьи 33, часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу.
Ранее по этому делу был задержан 16-летний подросток. Ему предъявили обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Напомним, 16 марта 17-летний парень ушёл из дома в Пушкине и перестал выходить на связь. Спустя несколько дней его тело обнаружили недалеко от железнодорожной станции. По данным следствия, юношу убили и частично расчленили. Предварительной причиной конфликта стала девушка. Именно её теперь задержали как возможную соучастницу.
После убийства подозреваемого задержали на месте преступления. Сейчас расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.