В Петербурге подростка отправили в СИЗО за жестокое убийство 17-летнего парня

Инцидент произошел 16 марта рядом с железнодорожной станцией Кондакопшино. По версии следствия, юноша нанёс своему знакомому не менее 11 ударов ножом по телу и четыре — по голове.
После убийства фигурант расчленил тело погибшего и попытался закопать останки, чтобы скрыть следы преступления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На время следствия суд принял решение заключить его под стражу.
Напомним, в Пушкине нашли тело пропавшего 17-летнего подростка, которого, по данным следствия, зарезал сверстник из-за девушки. 16 марта парень ушёл из дома и перестал выходить на связь, его тело обнаружили недалеко от станции Кондакопшино с ножевыми ранениями, а также частично отрезанными руками и ногами.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.