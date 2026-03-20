Попытка увильнуть от ДПС лишила котовчанина машины

Котовский районный суд вынес приговор местному жителю, который не впервые попался на вождении подшофе, сообщает прокуратура Волгоградской области.
37-летний водитель Volkswagen Jetta в апреле прошлого года решил проигнорировать требование патрульного экипажа ДПС об остановке. Вместо этого он попытался скрыться и стражам порядка пришлось преследовать его. Погоня увенчалась успехом, и иномарка остановилась, но ее водителя правоохранители заподозрили в употреблении спиртного — у мужчины прослеживались явные признаки опьянения. Однако на медосвидетельствование автомобилист не согласился.
Впоследствии выяснилось, что для водителя иномарки это не первое такое нарушение, в связи с чем он стал фигурантом уголовного дела. По решению суда ему в качестве наказания назначено лишение свободы на один год условно с испытательным сроком на 12 месяцев. Кроме того, автомобилист лишен водительских прав на год и собственного авто — иномарку конфисковали в пользу государства.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что автомобили, конфискованные у осужденных за нетрезвое вождение, зачастую отправляются на нужды Минобороны РФ.