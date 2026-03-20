Собянин: Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся в сторону Москвы. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.
В ночь с 19 на 20 марта национальные силы ПВО ликвидировали 26 дронов ВСУ. Представители Министерства обороны России уточнили, что 15 летательных аппарата уничтожили в Ростовской области, четыре — в Орловской, три — в Белгородской, еще по два беспилотника — в Брянской и Курской областях.
19 марта украинские войска ударили беспилотным летательным аппаратом по детскому саду «Солнышко», расположенному в селе Михайловка Херсонской области. Кроме того, украинские военнослужащие атаковали дорогу Скадовск — Новониколаевка.