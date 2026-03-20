Силы ПВО России сбили 91 украинский дрон за шесть часов

«20 марта текущего года в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — указано в сообщении ведомства.
Дроны сбили над территорией Московского региона, Смоленской, Белгородской, Калужской и Брянской областей.
В этот же вечер ПВО перехватила 21 беспилотник на подлёте к Москве. Кроме этого в Грайвороне Белгородской области при взрыве украинского дрона пострадала местная жительница. Она получила тяжёлые травмы — множественные осколочные ранения ног и перелом голени.
