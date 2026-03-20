Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО России сбили 91 украинский дрон за шесть часов

Средства противовоздушной обороны России уничтожили 91 украинский беспилотник за шесть часов. Атаку отражали с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«20 марта текущего года в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — указано в сообщении ведомства.

Дроны сбили над территорией Московского региона, Смоленской, Белгородской, Калужской и Брянской областей.

В этот же вечер ПВО перехватила 21 беспилотник на подлёте к Москве. Кроме этого в Грайвороне Белгородской области при взрыве украинского дрона пострадала местная жительница. Она получила тяжёлые травмы — множественные осколочные ранения ног и перелом голени.

