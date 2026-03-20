43 точки торговли питанием без документов нашли в Волгограде за 2 месяца

Нарушения прослеживаемости пищевой продукции с 12 января сотрудники управления Россельхознадзора нашли в 43 точках общественного питания Волгоградской области.
Часть торговых павильонов, кафе и других предприятий отпускали покупателям продукты, изготовленные из сырья, у которого ветеринарные сопроводительные документы не соответствовали стандартам или вовсе отсутствовали. Так, 17 февраля во Фролово был пойман предприниматель, чья точка вовсе не была зарегистрирована должным образом в системе «Цербер», а соответственно для приготовления продуктов использовалось неизвестное сырье.
Еще один предприниматель попался на нарушениях в начале марта в Волжском. Он готовил продукты из сырья, на которое с 2023 года не оформлялись сопроводительные документы. Всем таким нарушителям объявлены предостережения и часть и них уже исправила свои недочеты.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что один из производителей региона попался на производстве чрезмерно жирного сливочного масла.