43 точки торговли питанием без документов нашли в Волгограде за 2 месяца

Предприятия общественного питания умудрялись готовить пищу из сырья с сомнительными ветеринарными документами или без них.

Нарушения прослеживаемости пищевой продукции с 12 января сотрудники управления Россельхознадзора нашли в 43 точках общественного питания Волгоградской области.

Часть торговых павильонов, кафе и других предприятий отпускали покупателям продукты, изготовленные из сырья, у которого ветеринарные сопроводительные документы не соответствовали стандартам или вовсе отсутствовали. Так, 17 февраля во Фролово был пойман предприниматель, чья точка вовсе не была зарегистрирована должным образом в системе «Цербер», а соответственно для приготовления продуктов использовалось неизвестное сырье.

Еще один предприниматель попался на нарушениях в начале марта в Волжском. Он готовил продукты из сырья, на которое с 2023 года не оформлялись сопроводительные документы. Всем таким нарушителям объявлены предостережения и часть и них уже исправила свои недочеты.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что один из производителей региона попался на производстве чрезмерно жирного сливочного масла.