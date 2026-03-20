У экс-спикера парламента Иркутской области конфисковали 1,2 млрд рублей

Согласно материалам дела, Круглов с 1987 года занимал руководящие посты на комбинате «Саянскхимпром». После назначения гендиректором в 1997 году он перевёл акции предприятия на подконтрольные юрлица и на их базе создал новую компанию — «Саянскхимпласт». Фактически он стал владельцем завода, чьи активы оцениваются в 78,8 миллиарда рублей, а ежегодная выручка достигает 25 миллиардов. Часть собственности градообразующего предприятия, по версии Генпрокуратуры, оказалась у ООО «Саянскгазбетон», также связанного с экс-чиновником.