У экс-спикера парламента Иркутской области конфисковали 1,2 млрд рублей

Надзорное ведомство настаивало, что имущество было нажито незаконным путём, и суд с этой позицией согласился. Круглов был депутатом регионального парламента с 2013 по 2018 год, занимал пост вице-спикера, а также являлся председателем совета директоров ОАО «Саянскхимпласт».
Согласно материалам дела, Круглов с 1987 года занимал руководящие посты на комбинате «Саянскхимпром». После назначения гендиректором в 1997 году он перевёл акции предприятия на подконтрольные юрлица и на их базе создал новую компанию — «Саянскхимпласт». Фактически он стал владельцем завода, чьи активы оцениваются в 78,8 миллиарда рублей, а ежегодная выручка достигает 25 миллиардов. Часть собственности градообразующего предприятия, по версии Генпрокуратуры, оказалась у ООО «Саянскгазбетон», также связанного с экс-чиновником.
Напомним, весной 2025 года Генпрокуратура добивалась изъятия крупнейшего завода ПВХ у семьи бывшего иркутского депутата Виктора Круглова. Как ранее писал Life.ru, чиновника подозревали в незаконном получении доходов от деятельности предприятия и выводе средств на счета подконтрольных офшоров.
