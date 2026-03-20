На подлёте к Москве сбили ещё один беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили очередной летевший на Москву беспилотный летательный аппарат вечером 20 марта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — написал он в своём Telegram-канале.

По данным властей, специалисты экстренных и оперативных служб уже работают на месте падения обломков. Подробной информации о последствиях на земле пока не было.

Как сообщал Life.ru, по данным на 18:00 российские силы ПВО сбили и перехватили 21 летевший на Москву дрон. Вместе с тем за прошедшие шесть часов, 14:00 до 20:00, над регионами РФ уничтожили 91 украинский беспилотник.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

