Жителей Ростовской области осудили на 6 и 15 лет за поджог трансформатора

Суд приговорил к 15 и к 6 годам лишения свободы двух жителей Ростовской области, которые подожгли трансформаторную подстанцию на железной дороге. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Россия.

Суд приговорил к 15 и к 6 годам лишения свободы двух жителей Ростовской области, которые подожгли трансформаторную подстанцию на железной дороге. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Россия.

По данным следствия, в июле 2024 года 20-летний фигурант по указанию неизвестного вовлек 17-летнего юношу в совершение теракта. 31 июля того же года они подожгли корпус комплектной трансформаторной подстанции на 29-м километре железнодорожной станции Азов в Ростовской области.

Засняв процесс поджога, они скрылись с места преступления. Ущерб от их действий превысил два миллиона рублей. Позднее сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали злоумышленников.

— Приговором суда одному виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием первых четырех лет лишения свободы в тюрьме, оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Второму — 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — передает канал ведомства в мессенджере MAX.

17 марта правоохранители задержали жителя Крыма, который не захотел пускать правоохранителей в жилище и несколько раз выстрелил в них из ружья, после чего взял зажигательную смесь и поджег свой автомобиль, а затем домовладение.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше