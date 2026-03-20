Двое мужчин пострадали при детонации дрона в Белгородской области

Пострадавших оперативно доставила в Шебекинскую центральную районную больницу девушка-волонтёр. Медики оказывают им всю необходимую помощь. В результате происшествия повреждены несколько объектов. Среди них — окна, забор частного домовладения, автомобиль и линия электропередачи.
А в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области украинский беспилотник атаковал мирного жителя. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался.
