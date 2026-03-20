Генконсул Румынии устроил ДТП в центре Петербурга

Удивительно, но сегодня стало известно о ещё одном похожем инциденте, хоть и с более серьёзными последствиями: в Северной столице 2 марта произошло ДТП с участием автомобиля, принадлежащего дипломатическому представительству. За рулём находился 23-летний сотрудник посольства Германии Денис Хофманн. Около 13:30 у дома № 2 на Полтавской улице иномарка выехала из закрытого паркинга и сбила курьера службы доставки, передвигавшегося на байке.