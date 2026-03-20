Девушку задержали за подстрекательство к убийству подростка в Петербурге

«Задержана 17-летняя девушка подозреваемая в подстрекательстве и пособничестве к убийству сверстника (чч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — сказали в ведомстве.
По версии следствия, девушка и предполагаемый убийца заранее договорились о преступлении. Они придумали предлог и позвали бывшего знакомого девушки на встречу. Юноша приехал на железнодорожную станцию. Там между ним и злоумышленником возник конфликт. Оппонент нанёс подростку несколько ударов ножом. После убийства он попытался скрыть тело.
Напомним, 16 марта парень ушёл из дома и пропал. Его тело обнаружили недалеко от станции Кондакопшино. У юноши были частично отрезаны руки и ноги. 16-летнего подозреваемого в убийстве сейчас содержат в изоляторе. Следствие считает, что мотивом преступления стала ревность из-за девушки.
