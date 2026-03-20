Поджог завода в Чехии могут признать терактом

Поджог израильского завода оружейной компании Elbit Systems в чешском городе Пардубице могут расценивать как теракт. Об этом 20 марта сообщил глава МВД страны Любомир Метнар.

Источник: AP 2024

«Сегодня я созвал кризисный штаб министра внутренних дел в связи с пожаром в зале в Пардубице. В результате происшествия никто не пострадал, мы фиксируем ущерб имуществу. Мы работаем со всей имеющейся информацией. Существует вероятная связь с террористическим актом», — подчеркнул Метнар в посте в социальной сети X.

Известно, что пожар начался в пятницу утром в тех помещениях, где должно было стартовать производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения.

Новостной портал iDNES.cz 25 октября сообщил о пожаре на складе с пиротехникой в чешском регионе Литомержице. Отмечается, что прибывшие на место происшествия пожарные присвоили возгоранию третий уровень опасности и призвали жителей воздержаться от проветривания своих домов, так как в настоящее время воздух загрязнен химическим едким дымом.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше