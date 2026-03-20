Подозреваемую в подстрекательстве к убийству подростка задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали девушку, которую подозревают в подстрекательстве к убийству 17-летнего подростка. Ранее в рамках расследования этого же уголовного дела по обвинению в убийстве задержали 16-летнего подростка. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным следствия, 19 марта вблизи железнодорожной станции Кондакопшино в Пушкинском районе нашли тело 17-летнего подростка с признаками насильственной смерти.
Правоохранители предполагают, что 16 марта фигуранты по заранее оговоренному плану и под надуманным предлогом позвали бывшего знакомого девушки на встречу. Он приехал к станции, где встретился с обвиняемым. Впоследствии между ними произошел конфликт, во время которого подросток нанес юноше ножевые ранения, а после попытался скрыть тело, передает канал ведомства в MAX.
СМИ сообщили о произошедшем 19 марта. По данным журналистов, причиной конфликта между подростками стало то, что они не смогли поделить возлюбленную. Утром семье погибшего позвонили и сообщили о находке. Родственники жертвы заявили, что не знают подробностей произошедшего.