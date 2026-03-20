ТАСС: на имущество бизнесмена Галицкого наложили обеспечительный арест

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует изъять у бизнесмена Александра Галицкого в доход государства имущество на сумму более 8 млрд рублей как у участника экстремистского объединения, поддерживающего ВСУ. По данным надзорного ведомства, бизнесмену принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж, включающий жилой дом, хозблок и гараж, а также земельный участок в Московской области совокупной рыночной стоимостью более 1 млрд рублей. На счетах Галицкого находится свыше 7 млрд рублей.