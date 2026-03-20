ТАСС: на имущество бизнесмена Галицкого наложили обеспечительный арест

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество бизнесмена Александра Галицкого на общую сумму 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Суд наложил обеспечительный арест на недвижимость Галицкого в Москве и Подмосковье. Также арестованы банковские счета предпринимателя. Общая сумма арестованного имущества составляет 8 млрд рублей», — сказал собеседник агентства. По его словам, часть арестованного имущества также фигурировала в споре из-за развода с бывшей женой Галицкого Алией, которая скончалась в ИВС.
В электронной базе ФССП есть отметка об открытии исполнительного производства в отношении Галицкого на основании решения Тверского суда Москвы. Иных подробностей там не приводится.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует изъять у бизнесмена Александра Галицкого в доход государства имущество на сумму более 8 млрд рублей как у участника экстремистского объединения, поддерживающего ВСУ. По данным надзорного ведомства, бизнесмену принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж, включающий жилой дом, хозблок и гараж, а также земельный участок в Московской области совокупной рыночной стоимостью более 1 млрд рублей. На счетах Галицкого находится свыше 7 млрд рублей.
Это имущество, указано в иске, обеспечивает Галицкому и его венчурному фонду «Алмаз кэпитал партнерс» возможность вести экономическую деятельность, которая с учетом их приверженности экстремистской идеологии представляет прямую угрозу для национальной безопасности российского государства. В связи с этим Генпрокуратура требует обратить имущество Галицкого в доход государства.