На Украине осужденные организовали мошеннический кол-центр

Ранее Служба безопасности Украины сообщала о задержании главы четырех мошеннических кол-центров в Днепропетровске, которые обманули граждан стран ЕС как минимум на $1,2 млн. Операторы звонили жителям еваропейских стран и предлагали им вложить деньги в «перспективные криптопроекты». Для того, чтобы показать быстрый рост прибыли, была создана онлайн-платформа, имитирующая работу криптовалютной биржи.