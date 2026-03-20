На Украине осужденные организовали мошеннический кол-центр

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Группа осужденных лиц на Украине прямо из мест лишения свободы организовала мошеннический кол-центр и обманывала граждан, представляясь работниками банка. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба главного управления полиции по Винницкой области.
По всем преступным эпизодам сумма убытков превысила 500 тыс. гривен (около $11,3 тыс.), а сами участники схемы — «неоднократно судимы за имущественные преступления и находятся под стражей».
Ранее Служба безопасности Украины сообщала о задержании главы четырех мошеннических кол-центров в Днепропетровске, которые обманули граждан стран ЕС как минимум на $1,2 млн. Операторы звонили жителям еваропейских стран и предлагали им вложить деньги в «перспективные криптопроекты». Для того, чтобы показать быстрый рост прибыли, была создана онлайн-платформа, имитирующая работу криптовалютной биржи.