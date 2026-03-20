Denikn: самолет с Бабишем вернулся в Прагу после данных о вероятном теракте

По данным издания, Андрей Бабиш должен был участвовать в дебатах с журналистами в Будапеште. Однако из-за вероятного теракта в чешской Пардубице лайнер развернулся в сторону Праги. Впоследствии Андрей Бабиш созвал заседание Совета государственной безопасности.