Denikn: самолет с Бабишем вернулся в Прагу после данных о вероятном теракте

Самолет с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем развернулся в сторону Праги после данных о вероятном теракте, пишет Denikn.
По данным издания, Андрей Бабиш должен был участвовать в дебатах с журналистами в Будапеште. Однако из-за вероятного теракта в чешской Пардубице лайнер развернулся в сторону Праги. Впоследствии Андрей Бабиш созвал заседание Совета государственной безопасности.
Ранее сообщалось, что самолет премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе совершил вынужденную посадку в США. Это произошло из-за резкого ухудшения состояния одного из членов экипажа.