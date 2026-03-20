Denikn: самолет с Бабишем вернулся в Прагу после данных о вероятном теракте

Андрей Бабиш созвал Совет госбезопасности после данных о вероятном теракте в чешской Пардубице.

Источник: Аргументы и факты

Самолет с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем развернулся в сторону Праги после данных о вероятном теракте, пишет Denikn.

По данным издания, Андрей Бабиш должен был участвовать в дебатах с журналистами в Будапеште. Однако из-за вероятного теракта в чешской Пардубице лайнер развернулся в сторону Праги. Впоследствии Андрей Бабиш созвал заседание Совета государственной безопасности.

Ранее сообщалось, что самолет премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе совершил вынужденную посадку в США. Это произошло из-за резкого ухудшения состояния одного из членов экипажа.

