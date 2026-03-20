Не менее одного дрона сбили над Воронежской областью 20 марта вечером

Атакам ВСУ подверглись девять регионов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинский режим вечером 20 марта предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

— С 20:00 до 23:00 перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской областей, республики Крым и Московского региона, — уточнили в военном ведомстве.

Напомним, что с 20:15 в Воронежской области действует режим атаки БпЛА. С этого же времени в Россошанском районе объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше