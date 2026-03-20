В окрестностях Изюма произошли взрывы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Взрывы произошли на территории Изюмской общины Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщила городская военная администрация.
В регионе действует режим воздушной тревоги. Сирены также звучат в отдельных районах Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей Украины.
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.