Самолет с премьером Чехии вернулся в Прагу из-за теракта

Самолет, на борту которого находился премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, направлявшийся в Будапешт, экстренно изменил курс и вернулся в Прагу. Причиной стало поступление информации о возможной террористической угрозе на территории республики. Об этом инциденте сообщает новостной портал Denikn.
В связи с подозрением на совершение теракта в промышленной зоне города Пардубице (Восточная Чехия) чешский премьер в пятницу вечером созвал экстренное заседание Государственного совета безопасности. ЧП произошло утром того же дня, когда неизвестные устроили поджог на объектах промзоны.
Среди прочих арендаторов там располагается чешская оружейная компания LPP Holding, которая несколько лет назад анонсировала планы по совместной разработке и производству беспилотников с израильской фирмой Elbit Systems.
Ответственность за эту акцию взяла на себя пропалестинская группировка The Earthquake Faction. В настоящий момент происшествие квалифицировано как теракт, следственные органы рассматривают несколько возможных версий случившегося, о чем сообщают местные СМИ.
Ранее сообщалось, что в чешском городе Пардубице произошел мощный пожар на территории промышленного комплекса, который власти уже официально квалифицировали как подозрение на террористическую атаку.
