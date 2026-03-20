Самолет с премьером Чехии вернулся в Прагу из-за теракта

Самолет, на борту которого находился премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, направлявшийся в Будапешт, экстренно изменил курс и вернулся в Прагу. Причиной стало поступление информации о возможной террористической угрозе на территории республики. Об этом инциденте сообщает новостной портал Denikn.