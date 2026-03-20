Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО России сбила 66 украинских дронов за три часа

Средства противовоздушной обороны России уничтожили 66 украинских беспилотников за три часа. Эту атаку отражали с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«20 марта в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении министерства.

Дроны сбили над территорией Республики Крым, Московского региона, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Брянской областей.

Напомним, до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации очередного дрона, летевшего на столицу. Ранее на подлёте к Москве сбили 21 беспилотник.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

