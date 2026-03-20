В Германии ищут обладателей 35 зубов, найденных на тротуаре

Житель Германии обнаружил на тротуаре 35 зубов и сообщил о находке правоохранителям, они начали расследование, пишет Spiegel.
Полицейские опросили жителей района, где нашли зубы. Кроме того, правоохранители проверили местную стоматологическую клинику. Однако они не нашли никаких важных зацепок.
«Единственное, что известно наверняка, это то, что, по данным судебно-медицинского института, который участвует в расследовании, зубы принадлежат человеку. Никакого преступления, связанного с этой находкой, пока не установлено», — говорится в материале.
