В ДНР мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета ВСУ

В ДНР мужчина получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета ВСУ. Об этом сообщили в диспетчерской службе гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Волновахского муниципального округа.
В Telegram-канале ведомства уточнили, что 20 марта 2026 года около 20:00 между городом Волноваха и поселком городского типа Ольгинка произошла детонация взрывоопасного предмета, в результате которой пострадал мужчина 1999 года рождения.
Ранее глава республики Денис Пушилин сообщал, что в результате атак со стороны Украины на территорию ДНР ранения получили два мирных жителя.
Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщал об атаке БПЛА ВСУ на автомобиль. По его словам, в результате семейная пара погибла, 6-летний мальчик пострадал, 2-летний ребенок не получил травм.