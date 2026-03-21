Пенсионерка в Пензе сообщила аферистам номер СНИЛС и лишилась 18 миллионов

— Пензенка посетила офисы банков, где сняла средства со счетов и оформила кредиты. После этого она передала полученные деньги курьерам возле дома и перевела посредством банкомата средства на мошеннические счета. Всего на протяжении трех недель потерпевшая перевела аферистам 18 миллионов рублей, два миллиона из которых она получила, продав квартиру, а восемь миллионов были заемными средствами, — сообщается на сайте управления МВД.