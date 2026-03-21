Пенсионерка в Пензе сообщила аферистам номер СНИЛС и лишилась 18 миллионов

Пенсионерка в Пензы потеряла за три недели 18 миллионов рублей, сообщив аферистам номер СНИЛС и поверив в существование «безопасных счетов». Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в региональном УМВД.
Пострадавшей оказалась 71-летняя жительница Октябрьского района Пензы. Ей позвонил неизвестный и попросил назвать номер СНИЛС для начисления выплаты. После исполнения просьбы с женщиной по телефону связался незнакомец, сказав, что ее персональные данные оказались в руках мошенников и теперь они смогут перечислять ее сбережения экстремистским организациям. Далее последовала схема с переводом денег на «безопасный счет».
— Пензенка посетила офисы банков, где сняла средства со счетов и оформила кредиты. После этого она передала полученные деньги курьерам возле дома и перевела посредством банкомата средства на мошеннические счета. Всего на протяжении трех недель потерпевшая перевела аферистам 18 миллионов рублей, два миллиона из которых она получила, продав квартиру, а восемь миллионов были заемными средствами, — сообщается на сайте управления МВД.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ. Правоохранители пытаются найти аферистов, которые причастны к преступлению.
21 февраля сообщалось, что 65-летний москвич стал жертвой мошенников, лишившись более 41 миллиона рублей. Схема обмана началась с сообщения в мессенджере, которое пришло якобы от экс-руководителя мужчины.