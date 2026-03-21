Силы ПВО сбили 66 украинских БПЛА над российскими регионами за три часа

Средства противовоздушной обороны уничтожили 66 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— С 20:00 до 23:00 по московскому времени силами ПВО были перехвачены и ликвидированы 66 украинских БПЛА, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что дроны были сбиты над Калужской, Брянской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Смоленской, Белгородской областями, Крымом и Московским регионом.
В ночь на 20 марта силы ПВО ликвидировали 26 украинских беспилотников над пятью регионами России, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Ранее ВСУ ударили БПЛА по детскому саду «Солнышко» в селе Михайловка Херсонской области. Также украинская армия атаковала дорогу Скадовск — Новониколаевка. В результате был поврежден грузовик, произошло возгорание. В Алешкинском округе в Брилевке из-за удара дрона загорелся продуктовый магазин.