Полиция задержала хозяйку собаки, напавшей на мальчика на востоке Москвы

Хозяйку питбуля, который покусал четырехлетнего мальчика, гулявшего с отцом в Москве на Суздальской улице, доставили в отдел МВД РФ. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Следственными органами возбуждено уголовное дело. Мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего продолжаются, — написала она в Telegram-канале.

19 марта на мальчика, гулявшего с отцом, напал питбультерьер и три раза укусил за лицо. Он получил рваные раны щеки и был доставлен в больницу. При этом владельца собаки рядом не было.

Животное продолжало вести себя агрессивно и создавало угрозу для окружающих. Поблизости оказался экипаж ДПС Госавтоинспекции МУ МВД РФ «Балашихинское». Очевидцы обратились к правоохранителям за помощью. Сотрудники, оценив обстановку, применили табельное оружие и обезвредили агрессивную собаку.

Полицейские выяснили, что питбуль находился на свободном выгуле на придомовой территории в частном секторе в Балашихе, откуда сбежал, говорится на сайте МВД-Медиа.

Ранее сообщалось, что мальчик, которого покусал питбуль, находится в удовлетворительном состоянии.

