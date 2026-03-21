Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начался набор спасателей для хабаровских пляжей

Работать предлагается с 25 мая по 31 августа на одном из четырех спасательных постов: в районе зоны отдыха «Дельфин», около заводов «Амуркабель» и «Дальдизель», на набережной имени Невельского. На каждом из объектов будут нести дежурство два матроса-спасателя, которые пройдут обучение. График работы — 2/2, с 11:00 до 21:00. Возраст не менее 18 лет, умение плавать — обязательно.

За подробной информацией по набору матросов-спасателей можно обращаться в МКУ «Центр проведения спасательных работ» по телефону: 30−64−17.