Начался набор спасателей для хабаровских пляжей

Работать предлагается с 25 мая по 31 августа на одном из четырех спасательных постов: в районе зоны отдыха «Дельфин», около заводов «Амуркабель» и «Дальдизель», на набережной имени Невельского. На каждом из объектов будут нести дежурство два матроса-спасателя, которые пройдут обучение. График работы — 2/2, с 11:00 до 21:00. Возраст не менее 18 лет, умение плавать — […]