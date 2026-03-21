В Пензе пенсионерка передала аферистам номер СНИЛС и лишилась 18 млн рублей

Пенсионерка из Пензы лишилась 18 миллионов рублей после общения с телефонными мошенниками, сообщили в региональном управлении МВД.
По данным ведомства, пострадавшей оказалась жительница Октябрьского района 1954 года рождения. Неизвестный позвонил ей и под предлогом оформления материальной выплаты убедил сообщить номер СНИЛС. После этого с женщиной связался другой человек, который заявил, что ее персональные данные якобы попали к злоумышленникам, способным использовать средства в противоправных целях.
Далее, как сообщили в полиции, пенсионерку убедили перевести деньги на так называемые безопасные счета. В МВД отметили, что женщина посещала банковские офисы, где снимала средства со счетов, а также оформляла кредиты под различными предлогами.
Полученные деньги, по информации ведомства, она передавала курьерам возле дома и переводила через банкоматы на счета, указанные злоумышленниками. Уточняется, что в течение трех недель сумма переводов составила 18 миллионов рублей, из которых два миллиона были получены от продажи квартиры, а восемь миллионов — за счет заемных средств.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ. В полиции сообщили, что устанавливают причастных к преступлению лиц и призвали граждан не доверять незнакомым телефонным собеседникам.
Ранее сообщалось, что мошенники используют новую схему обмана с программами для «ускорения приложений», «разблокировки интернета» и «снятия ограничений».