Тринадцать БПЛА сбили на подлёте к Москве после полуночи 21 марта

На подлёте к Москве сбили тринадцать украинских беспилотников ночью 21 марта. О работе противовоздушных систем обороны сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву. Отражена атака ещё семи беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Столичные власти уточнили, что сотрудники оперативных и экстренных служб уже работают на месте падения обломков украинских дронов. Детали возможных последствий на земле не уточнили.

Напомним, что за минувшие сутки ПВО сбила более 20 летевших на столицу беспилотников. Один из последних дронов уничтожили вечером после 21:00.

