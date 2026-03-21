В результате удара по жилому дому в Иране погибли семь детей

Семь детей были убиты в результате атаки по жилому дому в столице Исламской Республики Иран Тегеране. Об этом 21 марта сообщило агентство Mehr.

Источник: AP 2024

По информации издания, опубликованной в его Telegram-канале, бомбардировке подвергся дом на востоке Тегерана.

Известно, что среди погибших есть ребенок, которому было 10 дней.

Верховный лидер Ирана аятолла Маджтаба Хаменеи 20 марта сообщил, что США и Израиль ошиблись, предполагая, что у них получится свергнуть режим в Иране. По его словам, это невозможно «благодаря бдительности народа, мужеству и непревзойденной самоотверженности воинов ислама».

