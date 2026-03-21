Мэр Москвы сообщил о 43 уничтоженном беспилотнике, летевшем к Москве

Средства противовоздушной обороны сбили еще два дрона ВСУ, которые направлялись в сторону столицы. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Ликвидированы два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он в мессенджере MAX.
20 марта силы противовоздушной обороны сбили 66 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ночь на 20 марта средства ПВО ликвидировали 26 беспилотников над пятью регионами России, сообщили в Минобороны.
Ранее ВСУ ударили БПЛА по детсаду «Солнышко» в селе Михайловка Херсонской области. Также украинская армия атаковала дорогу Скадовск — Новониколаевка. В результате был поврежден грузовик, произошло возгорание. В Алешкинском округе в Брилевке из-за удара дрона загорелся продуктовый магазин.