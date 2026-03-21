Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Москвы сообщил о 43 уничтоженном беспилотнике, летевшем к Москве

Средства противовоздушной обороны сбили еще два дрона ВСУ, которые направлялись в сторону столицы. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Ликвидированы два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он в мессенджере MAX.

20 марта силы противовоздушной обороны сбили 66 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ночь на 20 марта средства ПВО ликвидировали 26 беспилотников над пятью регионами России, сообщили в Минобороны.

Ранее ВСУ ударили БПЛА по детсаду «Солнышко» в селе Михайловка Херсонской области. Также украинская армия атаковала дорогу Скадовск — Новониколаевка. В результате был поврежден грузовик, произошло возгорание. В Алешкинском округе в Брилевке из-за удара дрона загорелся продуктовый магазин.

