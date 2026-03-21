В Днепропетровске произошла серия взрывов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
В регионе объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Полтавской области. В красной зоне продолжают находиться Днепропетровская, Сумская и Черниговская области.
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше