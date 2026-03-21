Shot: Взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом

Мощные взрывы прозвучали над Саратовом и Энгельсом — система противовоздушной обороны отражает атаку украинских беспилотников. По предварительным данным, ликвидировано уже более 10 воздушных целей. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что всего было слышно около 20 громких взрывов, первые прозвучали в районе 02:30 по местному времени. По словам очевидцев, в небе видны яркие вспышки, в некоторых районах слышны сирены тревоги, во дворах домов у машин периодически срабатывает сигнализация, — говорится в публикации.
Информации о последствиях атаки и пострадавших пока не поступало.
20 марта силы противовоздушной обороны сбили 66 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ночь на 20 марта средства ПВО ликвидировали 26 БПЛА над пятью регионами России, сообщили в Минобороны.
Ранее ВСУ ударили БПЛА по детсаду «Солнышко» в селе Михайловка Херсонской области. Также украинская армия атаковала дорогу Скадовск — Новониколаевка. В результате был поврежден грузовик, произошло возгорание. В Алешкинском округе в Брилевке из-за удара дрона загорелся продуктовый магазин.