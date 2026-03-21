В Энгельсе сообщили о повреждениях инфраструктуры после атаки БПЛА

В Энгельсе Саратовской области гражданская инфраструктура получила повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Он уточнил, что в нескольких домах частично выбиты стекла. По предварительной информации, пострадавших нет.
На месте инцидента работают все профильные службы, обеспечивая устранение последствий и безопасность жителей.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше