При авиаударе по Тегерану погибли семеро детей, включая новорожденного

Иранское информационное агентство Mehr сообщило о трагических последствиях авиаудара, нанесенного по жилому сектору в восточной части Тегерана. Жертвами бомбардировки стали семеро детей.
Среди погибших — младенец, которому было всего десять дней от роду. На данный момент другие обстоятельства происшествия не уточняются.
В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
Ранее сообщалось, что авиация нанесла удар по объекту, принадлежащему шиитским формированиям «Силы народной мобилизации». Инцидент произошел в северном иракском городе Туз-Хурмату, где располагался штаб.
