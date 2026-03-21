В Приморье 9-летний мальчик упал с самоката и получил перелом черепа

В Находкинскую центральную городскую больницу поступил 9-летний мальчик в тяжёлом состоянии после падения с самоката. Первоначально травма не вызывала опасений — лишь небольшой синяк и припухлость. Однако позже у ребёнка развились сильная головная боль и рвота. Компьютерная томография показала перелом черепа и крупную внутричерепную гематому, угрожавшую жизни.
Врачи приняли решение об экстренной операции. Хирурги удалили скопившуюся кровь и остановили кровотечение. После вмешательства ребёнок находился в реанимации на искусственной вентиляции лёгких под круглосуточным наблюдением специалистов. Сейчас его состояние стабилизировано, он выписан на амбулаторное лечение.
По словам медиков, при катании на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности дети чаще всего получают травмы головы и лица, а также переломы конечностей. Наибольшую опасность представляют ушибы мозга, внутричерепные кровоизлияния и травмы позвоночника.
Специалисты подчёркивают, что внешне лёгкая травма может скрывать серьёзные повреждения. Если после падения у ребёнка появляются головная боль, тошнота, рвота, головокружение или нарушается координация, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, не дожидаясь ухудшения состояния.