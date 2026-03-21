Al Hadath: в Тегеране произошли взрывы

КАИР, 21 марта. /ТАСС/. Новые взрывы произошли в центральной, восточной и северной частях Тегерана. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По информации его источников, ударам подвергся центральный район Амирабад, где находится штаб-квартира Организации по атомной энергии Ирана. Кроме того, под обстрелы попали районы Левасан на севере и Нармак на востоке. Сведений о целях авианалетов не приводится.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.