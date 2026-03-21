В Иркутске мать и бабушку осудили за нападение на педиатра из-за бахил

Суд в Иркутске вынес приговор матери и бабушке несовершеннолетней девочки, которые напали на врача-педиатра, прибывшую на вызов. Инцидент произошел из-за отсутствия бахил на медицинском работнике. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.
«Установлено, что педиатр одной из детских поликлиник пришла на вызов к ребенку с температурой и кашлем. В квартире находились мать и бабушка девочки. Увидев, что доктор не надела бахилы, женщины напали на медика, удерживая ее в помещении», — отметили в пресс-службе.
С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил матери наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Бабушка приговорена к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.
Мать обвинялась в незаконном лишении человека свободы с применением насилия (п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ), а также в угрозе убийством (п. «б» ч. 2 ст. 119 УК РФ). Бабушка признана виновной в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 127 УК РФ).
Кроме того, с осужденных взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.