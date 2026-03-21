Мошенники придумали новую схему, направленную на детей в Приморье

Полиция Приморья бьет тревогу: в регионе фиксируют случаи, когда аферисты используют видеосвязь, чтобы через детей проникать в квартиры и похищать ценности. Подростки, не осознавая последствий, под диктовку злоумышленников ищут деньги родителей, показывают квартиру на камеру и даже оставляют ключи под дверью. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Схема многоэтапная и построена на запугивании. Сначала мошенники звонят ребенку, представляясь сотрудниками банка, полиции или службы доставки. Под предлогом «подтверждения операции» или «помощи» выманивают код из СМС или уговаривают установить приложение для видеосвязи. Затем в ход идет психологическое давление: жертву запугивают ответственностью родителей, требуют действовать «тайно» и не сообщать взрослым.
Когда контроль установлен, начинается самое страшное. По видеозвонку злоумышленники заставляют ребенка показать квартиру, где лежат сбережения, и даже вскрыть сейф. В финале возможны два сценария: ребенка убеждают передать деньги и ценности подъехавшему курьеру либо оставить ключи в условленном месте, чтобы в жилище беспрепятственно проник сообщник.
Такие случаи уже зафиксированы в Приморье. В полиции просят родителей провести с детьми беседы: объяснить, что нельзя вступать в диалог с незнакомцами, сообщать коды из СМС, показывать квартиру по видео и выполнять любые указания от неизвестных. Если ребенок столкнулся с подобным, нужно немедленно обращаться в полицию по номеру 102 или 112. По выявленным фактам заводят уголовные дела.