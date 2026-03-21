Shot: ВСУ атакуют Самарскую область

Вооруженные силы Украины атакуют Самарскую область. Жители Тольятти сообщили о сильных взрывах в небе и возгорании в одном из районов города. Об этом в субботу, 21 марта, написал Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что всего было слышно шесть-восемь мощных взрывов, первый из них прогремел около 3:20 по местному времени. По словам очевидцев, от сильной взрывной волны тряслись стекла в окнах. Через некоторое время в одном из районов города был замечен пожар, — сказано в публикации.
Силы противовоздушной обороны продолжают работать. Официальной информации о последствиях налета БПЛА пока не поступало.
Мощные взрывы прозвучали над Саратовом и Энгельсом — система противовоздушной обороны отражает атаку дронов ВСУ. По предварительным данным, ликвидировано уже более 10 воздушных целей. Об этом в ту же ночь сообщил Telegram-канал Shot.
20 марта силы противовоздушной обороны сбили 66 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ночь на 20 марта средства ПВО ликвидировали 26 БПЛА над пятью регионами России, сообщили в Минобороны.