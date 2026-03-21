В Саратове после атаки БПЛА за медпомощью обратились два человека

«В результате атаки БПЛА также пострадало несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла. Два человека обратились за медицинской помощью», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в субботу глава региона заявил об атаке беспилотников ВСУ на Энгельс. Гражданская инфраструктура получила урон, там также местами выбило стекла в нескольких постройках.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.