В Саратове после атаки БПЛА за медпомощью обратились два человека

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. При налете дрона на Саратов пострадали два человека, несколько зданий получили повреждения, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Источник: © РИА Новости

«В результате атаки БПЛА также пострадало несколько домов в Саратове. В них частично выбиты стекла. Два человека обратились за медицинской помощью», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в субботу глава региона заявил об атаке беспилотников ВСУ на Энгельс. Гражданская инфраструктура получила урон, там также местами выбило стекла в нескольких постройках.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

